«Bööötle» mit Bier und Bass in Widnau

Am Samstagmittag trafen sich die Teilnehmer des ersten «Freiraum Bööötle» vor dem Restaurant in Widnau und fuhren gemeinsam nach Montlingen. Von dort aus paddelten die Vierer- und Zwölfergruppen in Schlauchbooten den Binnenkanal hinunter.

Rund 30 Personen im Alter von zehn bis 50 Jahre haben sich in die Fluten gestürzt. Schon auf der Fahrt feierten die Teilnehmer mit Bier und mitgebrachter Musik. Nach der Fahrt ging die Party im Freiraum in Widnau weiter.

(red.)