Brand in der Walensee-Raststätte: «Keine Verletzten»

In der legendären Walensee-Raststätte brach am Wochenende ein Brand aus. Personen sind laut Polizei keine zu Schaden gekommen. Was genau passiert ist, wird abgeklärt.

Pornoheftli und Kondome: Ist die Raststätte Walensee jetzt ein Sextreff? «Wir können bestätigen, dass sich in der Walensee-Raststätte ein Brand ereignet hat», heisst es bei der Kantonspolizei Glarus auf Anfrage. Personen seien beim Brand am Samstag nicht verletzt worden. Weitere Abklärungen sind im Gange. ++ Folgt mehr ++ (red.)