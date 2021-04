Die Familie bemerkte den Rauch im Haus an der Lütisburgerstrasse, alarmierte die Rettungskräfte und begab sich ins Freie. Zwei Familienangehörige wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Das Haus ist derzeit unbewohnbar, die Familie wurde bei Verwandten untergebracht. Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, dürfte die Ursache für den Brand am Mittwochmorgen ein technischer Defekt am Boiler sein.

Die genaue Brandursache wird nun durch das Kompetenzzentrum Forensik ermittelt. Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen die örtliche Feuerwehr mti 20 Angehörigen, ein Rettungsteam sowie der Notarzt im Einsatz.

(red.)