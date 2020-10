Brand in Gartenlaube

Am Montag ist in einer Gartenlaube in der Matt ein Brand ausgebrochen. Das Feuer konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden.

Um 0.20 Uhr wurde der Brand in der Gartenlaube bemerkt. Das Feuer konnte von Helfern gelöscht werden, bevor die Feuerwehr eintraf. Personen wurden keine Verletzt, wie gross der Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen ermittelt die Brandursache, in der Gartenlaube hat es auch ein Cheminée. (red.)