In einer Gefängniszelle in Bazenheid ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. In der Zelle befand sich ein 23-jähriger Marokkaner. Dieser wünschte zuvor, den Spaziergang im Innenhof des Gefängnisses frühzeitig zu verlassen. Der Mann wurde zurück in seine Zelle gebracht, wo 15 Minuten später eine Matratze brannte. Es entwickelte sich starker Rauch, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Das Gefängnispersonal öffnete die Zelle und konnte den Marokkaner und auch die elf restlichen Häftlinge in Sicherheit bringen.

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, die örtliche Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen und der Notarzt rückten wegen der Brandmeldung aus. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Der 23-jährige Marokkaner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Brandursache wird derzeit von der Polizei ermittelt. Im Vordergrund der Ermittlungen stehe eine vorsätzliche Brandverursachung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Gefängnisbetrieb kann ohne Unterbruch weitergeführt werden.

(red.)