Als Feuerwehr und Polizei kurz nach 3 Uhr an der Feldlistrasse eintrafen, drang starker Rauch aus der Wohnung im dritten Stock des Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte fanden in der betroffenen Wohnung eine schwer verletzte 61-jährige Frau an. Sie wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Zwölf Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten durch die Polizei in eine nahegelegene Kirche gebracht und dort betreut werden.

Der Brand in der Wohnung konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Wohnung wurde so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar ist. Die anderen Wohnungen sind noch bewohnbar. Die Bewohner konnten deshalb am frühen Morgen wieder zurück in ihre Wohnungen kehren.

Die Brandursache ist noch unklar und wird von der Polizei untersucht.

(red.)