Brand in Zweifamilienhaus hüllt Ebnat-Kappel in Rauch

Über 100 Feuerwehrleute sind am Sonntagnachmittag in Ebnat-Kappel zu einem brennenden Holzhaus ausgerückt, welches lichterloh brannte. Wie Mediensprecher Hanspeter Krüsi von der Kantonspolizei St.Gallen gegenüber FM1Today sagt, konnten sich die Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen: «Die beiden im Holzhaus wohnhaften Ehepaare konnten das brennende Haus unverletzt verlassen.»

Die Brandursache sei momentan noch nicht bekannt. Fest stehe, dass das ältere Holzhaus nicht mehr bewohnbar sei.

Es folgt mehr.