Zuerst beobachteten die Feuerwehrleute eine starke Rauchentwicklung, kurze Zeit später stoben bereits Flammen aus einem Fenster. Am Sonntagabend brannte es kurz nach 20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Hans-Bernhardhof in Benken.

Vollbrand verhindert

Alle Bewohner hatten das Haus zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Die Feuerwehr brachte den Brand laut Polizeiangaben rasch unter Kontrolle und verhinderten einen Vollbrand. Zwei 35-jährige Bewohner wurden leicht verletzt – einer von ihnen wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer in der Küche der Brandwohnung ausgebrochen war. Im Vordergrund der Ermittlungen stehe eine auf dem Herd vergessene Pfanne.

Bewohner in Ersatzunterkünften

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, es wurden Ersatzunterkünfte für die Bewohner organisiert. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

(red.)