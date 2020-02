Brand zerstört Einfamilienhaus in der Nacht

Mitten in der Nacht auf Donnerstag hat in Wangs ein Einfamilienhaus zu brennen begonnen. Die ausgerückte Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass bereits Flammen aus den Fenstern im oberen Stock kamen. Die 50 Feuerwehrleute konnten den Brand löschen. Das Haus wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Die Brandursache wird derzeit ermittelt. Mögliche Ursache könnte ein in Brand geratener Akku sein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

(red.)