«Zum zweiten Mal haben sich Unbekannte mit der Bratwurst einen Spass erlaubt», sagt Luzia Signer, die zusammen mit ihrem Mann die Metzgerei Signer in St.Gallen führt. «Wir haben keine Ahnung, wer dahinter steckt.»

«Unbekannte brauchen Leiter oder Auto»

Seit dem Wochenende fehlte von der Wurst auf dem Dach jede Spur. «Die Unbekannten müssen mit einer Leiter oder einem Auto auf das Dach gelangt sein. Sonst kommt man nicht dort hinauf, ausser sie klettern wie Äffli», Luzia Signer findet das ganze alles andere als lustig. Es ist nicht das erste Mal, dass die Wurst weg kommt.

«Vor zwei Jahren im Mai wurde die Bratwurst schon einmal geklaut». Damals wurde sie allerdings wieder zurück gebracht. In ein Leintuch gewickelt und mit einem Zettel stand sie plötzlich wieder da. Auf dem Zettel hatte jemand aus der Sicht der Bratwurst ein Märchen verfasst, in dem sich die Bratwurst aus dem Staub gemacht habe, um die weite Welt zu sehen. Nachdem ihr aber in Zürich eine Senf-Attacke gedroht habe, sei sie in den nächsten Zug zurück in die «Bratwurststadt» gestiegen.