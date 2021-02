Es ist kurz vor 6 Uhr, als Bruno Dörig mit seinen Kollegen vor dem Werkhof steht, raucht und lächelt. Beides macht er heute nicht zum ersten Mal. Und nicht zum letzten Mal. Die Zigarette zwischen den schwieligen Arbeitsfingern, erklärt er: «Ich stehe jeden Morgen mit einem Lächeln auf, alles andere bringt doch nichts.» Ein Satz, den man von perfekt geschminkten Influencerinnen in Yoga-Pants kennt, die vor ihrem «healthy» Müsli sitzen und den Hashtag #whataday tagtäglich überstrapazieren. Aber hier, in der morgendlichen Kälte des grauen St.Gallens, gesprochen von einem «Büezer», der seit 40 Jahren in die orangen Arbeitshosen steigt, bekommt der Satz eine ganz neue Bedeutung. Denn er ist ernst gemeint. Beweise dafür wird es in den nächsten Stunden mit Bruno genug geben.

Ohne Lehre ins Glück

«…und siiis Morgeteeeam. Radio FM1!», dröhnt es aus dem Radio, als Bruno den Zündschlüssel seines «Trottoir-Traktors» umdreht. Das wendige Gefährt bringt Bruno durch die Stadt und Morgen-Joe von den FM1-Wachmachern begleitet ihn in den Tag. «De findi no en Glatte», sagt er, bevor wir uns in Richtung Marktplatz aufmachen. Kreis 1 – seit vielen Jahrzehnten der Wirkungskreis von Bruno Dörig. Dort nimmt er seinen Reisbesen von der kleinen Ladefläche und beginnt zu wischen. Während der Besen gleichmässig über die fast menschenleeren Strassen kratzt, erzählt er: «Ich habe immer gesagt, dass ich etwas Sinnvolles machen will, wo ich mit Leuten in Kontakt bin und meine Freiheit leben kann.» Eine Lehre brauchte er dafür nicht. Nach der Schule half er auf dem Bauernhof der Eltern mit, arbeitete als «Sanitärler» oder stand am Skilift. Mit 19 Jahren ging es von Appenzell in die Ferien nach Afrika und kurz darauf bewarb er sich bei der Stadt als Strassenwärter.

Zwölf Stunden Schlaf – in vier Tagen

Und auf diesen Strassen ist er nun jeden Tag zehn bis 15 Kilometer vor allem zu Fuss unterwegs, grüsst freundlich, schätzt die kleinen Gesten und lächelt den Leuten zu. Etwas, das mit Maske schwieriger wurde. Das merke man. «Die Leute sind müde von Corona. Man ist sich auch emotional nicht mehr so nah. Für die Gesellschaft wäre es einfach schön, wenn man sich wieder in die Arme nehmen könnte. Ohne schlechtes Gewissen», sagt der Menschenfreund Bruno Dörig.

Der Strassenwärter sieht in Corona aber durchaus auch Vorteile: Die Abfallberge sind kleiner geworden bis ganz verschwunden. Keine feiernde Menge, die in der Nacht die Strassen in ein Abfallchaos verwandelt. «Unser Job ist mit Corona definitiv ruhiger.» Ausser es liegt so viel Schnee wie vor einigen Wochen. Dann komme es schon mal vor, dass man in vier Tagen gerade mal zwölf Stunden Schlaf kriegt. «In eineinhalb bis zwei Wochen machten wir 50 Überstunden», so der 59-jährige. Frühester Arbeitsbeginn im Winter: 2.30 Uhr.

Der Vater von zwei Töchtern und einem Sohn lächelt auch dann, wenn er mitten in der Nacht aufstehen muss. Und die Überstunden kann er dank der aktuellen Situation kompensieren.