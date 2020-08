Der Reitplatz in Wil steht bei starken Niederschlägen immer wieder unter Wasser. Deshalb befindet sich am Rand ein Schacht, welcher das Wasser in einem unterirdischen Rohr in den nachgelegenen Weiher spült. Am Sonntagnachmittag löste sich offenbar der Schachtdeckel. Ein viereinhalbjähriger Bub, welcher mit Erwachsenen und weiteren Kindern dem Reitplatz entlang ging, fiel in den offenen Schacht und verschwand im Wasser, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Von dort aus führt ein Rohr mit etwa 70 Zentimetern Durchmesser unterirdisch weg in Richtung Weiher.

Der Bub wurde in dieses Rohr gedrückt und vom Wasser mitgerissen. Nach ungefähr vier Metern ist das Rohr nochmals von oben einsehbar. Nachdem die Feuerwehr mit Holzbrettern den Druck im Schacht verringerte, konnten sie den Bub im Rohr ergreifen und ihn an die Oberfläche bergen.

Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega in lebensgefährlichem Zustand ins Spital geflogen. Nebst den Rettungsdiensten standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen und die Feuerwehr Wil im Einsatz.

(red./Kapo SG)