«Ich habe kaum geschlafen», sagt der Beschuldigte vor Gericht. Der 34-Jährige trägt einen Pferdeschwanz, einen unauffälligen blauen Pulli und Jeans. Er ist sichtlich nervös: «Der heutige Prozess belastet mich. Ich bin aber nicht das Opfer in diesem Fall.»

«Wollte Anerkennung in Szene»

Bei den Opfern handelt es sich um mehrere Buben, die in Kinderkrippen – so etwa im Osten der Stadt St.Gallen – unter der Obhut des früheren Betreuers waren. Einen erst 16 Monate alten Bub schändete der Beschuldigte, während dieser auf dem Wickeltisch lag, einen weiteren an seinem Wohnort. Zudem, so heisst es in der Anklageschrift, fotografierte der Mann mehrere Buben beim Urinieren. Die Aufnahmen stellte der Ostschweizer jeweils in ein Pädophilen-Forum im Darknet, «um Anerkennung in dieser Szene zu erreichen».

Am Dienstag wurde der 34-Jährige am Kreisgericht St.Gallen wegen mehrfacher Schändung, mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern und mehrfacher Pornografie verurteilt. Er wird mit einer viereinhalbjährigen Gefängnisstrafe, einer stationären Massnahme, einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 50 Franken, einer Busse von 600 Franken und einem lebenslänglichen Berufsverbot bestraft. Das Urteil entspricht weitgehend den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Diese hatte eine Haftstrafe von fünf Jahren und acht Monaten gefordert.

«Wir spielten Räuber und Poli»

Der St.Galler gesteht weitgehend. In einem Fall – er fotografierte ein an ihn gefesseltes Kind – sei es aber nur um «Räuber und Poli» ohne sexuelle Motivation gegangen, so der gelernte Kaufmann und Kinderbetreuer. Vor über fünf Jahren hatte er sich in einem Fernsehbeitrag für Männer in Betreuungsberufen stark gemacht. «Ich wollte damit meine Kollegen schützen.» Es sei ein Fehler gewesen, trotz seiner pädophilen Neigungen im Beruf zu bleiben. «Ich dachte, es sei nur eine Phase.»

Suizidgedanken nach Trennung

In Therapiestunden versuche er zurzeit, die Beweggründe für seine Taten zu ergründen. «Ich muss Verantwortung übernehmen, um Besserung zu erreichen», sagt der 34-Jährige mit gesenktem Haupt. «Was ich getan habe, tut mir mehr leid, als ich ausdrücken kann. Am liebsten würde ich alles ungeschehen machen.»