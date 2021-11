Der Konkurs der St.Galler PSG Unternehmungen AG ist Tatsache, wie das «St.Galler Tagblatt» berichtet. Die Firma ging vor Bundesgericht, nachdem das St.Galler Kantonsgericht den Konkurs im Mai dieses Jahres bestätigt hatte.

Dabei geht es um einen Rechtsstreit um das Hotel Seeburg in Luzern. Die Eigentümerin, die Seeburg Hotel AG, kündigte PSG, dagegen wehrte sich die St.Galler Firma. Auch wegen der Übergabe der Gebäude in gereinigtem Zustand kam es zu einem Rechtsstreit. In beiden Fällen entschied das Bundesgericht zugunsten der Luzerner.

Im aktuellen Fall stand wieder eine Beschwerde der PSG im Zentrum: Sie focht die Einleitung der Liquidation durch das St.Galler Kreisgericht an, nachdem sie drei Jahre den Pachtzins nicht bezahlte. Dazu konnte die PSG Unternehmungen AG laut Bundesgericht «keine plausiblen Argumente» liefern. Der Konkurs ist damit besiegelt.

Urteil: 5A_516/2021

(red.)