Vorbei sind die Zeiten, in denen die Toggenburger Partygäste mit dem Bus direkt bis vor den Kraftwerk Club in Krummenau fahren konnten. Die Haltestelle Trempel Krummenau wird vom Nachtbus ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 13. Dezember, nicht mehr bedient.

Der Grund dafür: Ein Strassenbauprojekt. Die Haltestelle muss aufgehoben werden. Wer im Kraftwerk feiern will, muss nun eine Haltestelle später, beim Restaurant Adler, aussteigen und vom Bahnhof her ins Kraftwerk laufen.

Aktuell ist der Kraftwerk Club aufgrund der Coronamassnahmen geschlossen und das Nachtangebot der BLWE (Busbetrieb Lichtensteig Wattwil Ebnat-Kappel) wurde vorübergehend eingestellt. Normalerweise wird der Nachtbus bis zum Club aber sehr oft gebraucht.

