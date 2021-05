Canyoning-Unglück: Vierter Vermisster gefunden

Am Mittwoch (12.08.2020) hat sich in der Parlitobelschlucht in Vättis (Gemeinde Pfäfers) ein Canyoning-Unglück ereignet, bei dem drei spanische Touristen ums Leben gekommen sind. Ein vierter Mann wurde seitdem vermisst. Am vergangenen Mittwoch (12.05.2021) ist die Leiche des Mannes von der Tamina freigespült und geborgen worden.

Ende Oktober 2020 musste die Suche nach dem vierten vermissten Canyoning-Sportler unterbrochen werden. Damals wurde die Zufahrt nach St.Martin wegen Schneefall und ersten Lawinenabgängen gesperrt. Im Februar und April 2021 wurden durch die Kantonspolizei St.Gallen Helikopterflüge ins Suchgebiet durchgeführt, wobei Ende April im Einmündungsbereich des Bachs in den Stausee ein Helm und Wanderschuhe aufgefunden werden konnten. Am vergangenen Mittwoch konnte bei Schneeräumungsarbeiten eine leblose Person im Einmündungsbereich der Tamina in den Stausee festgestellt werden. Die Identifikation des Instituts für Rechtsmedizin am Kantonsspital St.Gallen hat ergeben, dass es sich um den vierten vermissten Canyoning-Sportler, einem 38-jähriger Spanier, handelt. Hiermit beendet die Kantonspolizei St.Gallen die Berichterstattung zum Canyoning-Unglück von Vättis. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen führt nach wie vor ein Verfahren zum Unglück.