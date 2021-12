Fazit: Nach einer dürftigen Darbietung im ersten Durchgang, der prompt mit einem Gegentor vor dem Pausentee bestraft wurde, können sich die Grün-Weissen nach dem Seitenwechsel für das ständige Anrennen mit einem Punkt belohnen. Zwei weitere wären zwar in Reichweite gelegen, gemessen an den wirklich guten Torchancen wäre das dann zu viel des Guten gewesen. Nun können die Grün-Weissen die Hinrunde am nächsten Wochenende noch zu einem versöhnlichen Abschluss bringen, auch wenn der Gegner dann FC Zürich heisst.