Normalerweise darf ein Chauffeur höchstens zehn Stunden am Stück fahren und muss danach zwingend eine Pause von mindestens neun Stunden einlegen. So sehen es die Ruhezeitvorschriften vor. Der Russe, der für eine österreichische Transportfirma unterwegs war, war am ersten Tag jedoch über 16 Stunden, am zweiten Tag über 13 Stunden und am dritten Tag 12 Stunden ohne Pause unterwegs. Die Pausen dazwischen betrugen nie länger als sechs Stunden. Der Fahrer hat in drei Tagen über 2000 Kilometer zurückgelegt.

Der Lastwagen-Chauffeur wurde bei der Staatsanwaltschaft St.Gallen wegen Widerhandlung gegen die Arbeits- und Ruhezeitvorschriften angezeigt.

(red.)