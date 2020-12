Christbaum und Chinoise-Brenner in Brand geraten

Die Familie reiht sich um den Christbaum, nachdem sie ein feines Fondue Chinoise verspiesen hat, die Geschenke sind ausgepackt und alle sehnen sich schon nach ihrem Platz auf dem Sofa. So gemütlich und besinnlich war es an Heiligabend nicht in allen vier Wänden im Kanton St.Gallen.

Brenner von Fondue Chinoise entzündet

Kurz nach 19.30 Uhr ist beim Nachfüllen eines Brenners für Fondue Chinoise dieser in Brand geraten. Die Familie verfrachtete das brennende Gerät in den Spühltrog der Küche. Dabei geriet aller Wahrscheinlichkeit nach Brennpaste in den Siphon, wodurch dieser in Brand geriet. Die Anwesenden konnten das Feuer selbst löschen, die 20 aufgebotenen Feuerwehrleute konnten demnach rasch wieder zu ihren eigenen Familien zurückkehren.

In den anderen Kantonen im FM1-Land war es äusserst ruhig, nur vereinzelt mussten Beamte wegen kleinerer Einsätze ausrücken.

(enf)