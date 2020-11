Corona-Kritiker planen stillen Protest statt laute Parolen

Das Anliegen von Martin Ehrismann, einem Mitinitianten des stillen Protests ist klar: Er möchte die Wirtschaft vor weiteren Verlusten durch einschneidende Corona-Massnahmen bewahren, wie er gegenüber TVO sagt: «Will die Bevölkerung wirklich weiterhin mit diesen Massnahmen leben? Ein Ende des Ganzen ist nicht absehbar, am Schluss fahren wir die Wirtschaft im Halbjahresrhythmus runter und machen alles kaputt.»

Verhältnismässige Massnahmen

Bettina Surber, Fraktionspräsidentin der SP im Kanton St.Gallen, hält dagegen: «In der Schweiz kommen wir mit verhältnismässig milden Massnahme durch die Situation durch. In diesem Sinne kann ich den Protest nicht nachvollziehen.»

Die Stadtpolizei St.Gallen stuft die Demonstration nicht als gefährlich ein und hat deshalb die Bewilligung erteilt. Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen erklärt: «Wir konnten bei einer Lagebeurteilung im Voraus nicht feststellen, dass bei dieser Veranstaltung Konfliktpotential vorhanden ist. Deshalb gegen wir von einem reibungslosen Verlauf aus.» Der Umzug wird von zwei Quartierpolizisten begleitet werden.

Bevölkerung zum Nachdenken animieren

50 Teilnehmer, die ausdrücklich still protestieren wollen werden am Samstag in St.Gallen erwartet, mit Maske wohlgemerkt. «Wir rufen keine Parolen, sondern maschieren in der ganzen Gruppe durch die Stadt und haben Schilder umgehängt, mit denen wir die Bevölkerung zum Nachdenken animieren möchten», sagt Martin Ehrismann.

Auf FM1Today erfährst du im Laufe des Samstags, wie der stille Protest abgelaufen ist.

