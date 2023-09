Cousins retten Arbeitern und Schülern die Znüni-Pause

«Bolli Brötli» in Gams

In der Znüni-Pause geht es allen gleich – es braucht was, um den Hunger zu stillen. Doch was, wenn der lokale Verkaufsladen plötzlich zu macht? Genau diese Chance haben zwei Gamser Cousins genutzt und das «Nüni Hüsli» eröffnet.