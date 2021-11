Kommunale Abstimmungen

Im FM1-Land stehen diverse kommunale Vorlagen zur Abstimmung. Unter anderem entscheiden die Stimmberechtigten über folgende Geschäfte:

St.Gallen

Thal: Gemeindepräsidium

Michael Fitzi (parteilos), Matthias Gehring (SVP) und Simon Diezi (FDP) stehen in einem zweiten Wahlgang um das Amt des Thaler Gemeindepräsidenten.

Andwil-Arnegg: Schulhaus

Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg will ein Schulhaus bauen. Zur Abstimmung stehen ein Erweiterungsbau bei der Schulanlage Ebnet in Andwil und ein Neubau auf der grünen Wiese an der Weideggstrasse in Arnegg.

Steinach: Hochhaus

In Steinach bewegt ein Hochhaus die Gemüter. Die Firma HRS plant auf dem südlichen Teil des ehemaligen Saurer-Areals an der Grenze zu Arbon ein 65 Meter hohes Wohngebäude. Am 28. November entscheiden die Stimmberechtigten über den revidierten Rahmennutzungsplan.

Buchs: Kredit Schulanlage

Die Buchserinnen und Buchser stimmen über einen Kredit in der Höhe von 25,5 Millionen Franken ab. Mit diesem sollen zwei Erweiterungsbauten und die Umgebungsgestaltung beim Schulhaus Kappeli finanziert werden.

Wil: Sanierung Hof zu Wil

In Wil wird über das Renovations- und Innovationsprojekt dritte Bauetappe Hof zu Wil abgestimmt. Dieses umfasst einen Baukredit von 9,625 Millionen Franken und ein Darlehen in der Höhe von 12,15 Millionen Franken.

Flawil: Ersatzwahl Gemeinderat

Marco Lüchinger (SP), Andreas Mattes (Die Mitte) und Martin Rütti (parteilos) wollen in den Flawiler Gemeinderat gewählt werden.

Ausserrhoden und Innerrhoden

Heiden: Steuerfuss-Erhöhung

Die Heidnerinnen und Heidner stimmen über den Voranschlag 2022 ab. Dieser umfasst unter anderem eine Steuererhöhung um 0,2 Einheiten. Damit soll das Eigenkapital von Heiden gestärkt werden.

Thurgau

Wilen: Ersatzwahl Gemeindepräsidium

Neben dem Gemeinderatspräsidium muss die Wilener Bevölkerung auch einen Sitz im Gemeinderatsgremium neu besetzen. Zur Wahl für das Gemeindepräsidium stehen Claudia Walt (parteilos), Roger Dierauer (GLP) und Ignatius Häne (parteilos).

Graubünden

Vaz/Obervaz: Verpflichtungskredit für die Special Olympics World Winter Games 2029 in der Schweiz

Die Special Olympics World Winter Games könnten 2029 in Graubünden stattfinden. Dies ist von den einzelnen Austragungsorten abhängig. Deshalb muss die Gemeinde Vaz/Obervaz über einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 700'000 Franken abstimmen.

Kantonale Abstimmungen

Im FM1-Land stehen an diesem Abstimmungssonntag keine kantonalen Vorlagen an.

In zehn Kantonen wird über zwölf kantonale Vorlagen abgestimmt. Dabei geht es unter anderem im Nachgang zur Affäre um den früheren FDP-Staatsrat Pierre Maudet um die Möglichkeit einer Abwahl eines Regierungsmitglieds.

Im Wallis wird über eine Initiative für einen Kanton ohne Grossraubtiere abgestimmt. Im Kanton Zürich geht es um ein neues Energiegesetz. In Obwalden wird über ein Referendum gegen das Gesundheitsgesetz abgestimmt, gemäss dem Impfungen für obligatorisch erklärt werden können.

(red.)