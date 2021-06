«Wir haben konkrete Hinweise, um welche Person es sich beim Unfallfahrer handelt, wir machen aber noch keine weiteren Angaben dazu», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, am Dienstagmorgen gegenüber FM1Today. Derzeit finden noch Einvernahmen statt. Was auch bekannt ist: Die Halterin des Mercedes sass wohl nicht selbst am Steuer.

Aus Unfallauto befreit und geflüchtet

Zum Selbstunfall kam es am Montagmorgen kurz vor 6 Uhr auf der Rosenbergstrasse. Das Auto war gemäss Polizei «massiv» zu schnell unterwegs und durchbrach die Abschrankung zum Gleis. Es entstand Sachschaden von über hunderttausend Franken. Die Person konnte sich aus dem Unfallauto befreien und flüchtete zu Fuss. Verletzt wurde wohl niemand.