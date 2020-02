Die Feuerwehr Rorschach/Rorschacherbeg wurde am Morgen, um 9 Uhr, zu einem speziellen Einsatz gerufen. Bei einer Firma an der Feldmühlestrasse in Rorschach hat der Sturm «Sabine» ein Stück des Flachdaches abdeckt und auf die Strasse katapultiert.

«Das habe ich noch nie gesehen»

Der Feuerwehr bot sich ein spektakulärer Anblick. «Dass einzelne Ziegel auf der Strasse liegen, kommt in unserer Region ja öfters vor», sagt Feuerwehrkommandant Marco Todeschini. «Dass aber ein ganzes Stück Dach in dieser Grösse auf dem Boden liegt – so etwas sieht man wirklich nicht jeden Tag. Ich glaube, das habe ich sogar noch gar nie gesehen.»