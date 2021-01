Der Schnee blieb lange liegen, jetzt regnet es rein und das kühle Weiss verschwindet von Minute zu Minute mehr. Trotzdem muss die Firma Weibel nochmals ran und die Dächer räumen. «Momentan ist der Schnee viel schwerer als noch letzte Woche und rutscht von den Dächern. Das ist vor allem für die Autos, die darunter stehen, gefährlich», so Markus Leu, Geschäftsleiter und Verwaltungsrat der Firma Weibel.

Die Mitarbeiter fahren mit der Hebebühne an die Liegenschaften und schaufeln den Schnee runter. «Das ist eine strenge Arbeit, wir sind froh, ist es bald vorbei», so Leu. Leu hat sogleich noch einen Appell an die Passanten: «Wenn Dachdecker bei der Arbeit sind und es abgesperrt ist, sind wir froh, wenn die Leute nicht einfach reinlaufen.»

Auch bei der Stadtpolizei St.Gallen ist die Gefahr der Dachlawinen ein Thema. «Wenn wir Feststellungen machen oder Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, dass irgendwo eine Gefahr besteht, gehen wir auf die Liegenschaftsbesitzenden zu», sagt Dionys Widmer von der Stadtpolizei zu TVO. Diese würden informiert werden, dass sie allenfalls etwas in die Wege leiten sollten.

(red.)