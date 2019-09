Dank einer SMS an den St.Galler Komiker Kiko, Gewinner des Newcomer-Preises 2018, ist der Comedian vor rund eineinhalb Jahren in die Szene gerutscht: «Ich hatte keinerlei Bühnenerfahrung, wollte aber von ihm Tipps bekommen.» Landerts erste Auftritte kamen dann so gut an, dass er mit dem Comedy-Fieber angesteckt wurde.

Träumt von Auftritten im Ausland

So kann die Bühne für den 30-jährigen Comedian nicht gross genug sein. Leben kann Landert noch nicht von seinen Auftritten, doch durch den Newcomer-Award erhofft er sich den einen oder anderen zusätzlichen Eintrag in seinem Kalender: «Ich strebe eine Solo-Tour in der Schweiz an und will auch Fuss in Deutschlands Comedy-Szene fassen.» Mehr will der neuste Stern am Schweizer Comedy-Himmel aber noch nicht verraten. Seine weiteren Streiche verkündet er im nächsten Jahr. Bis dann bleibt Fabio Landerts Comedy aber sicher in der jetzigen Manier bestehen: trocken und emotionslos.