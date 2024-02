Auch ein betragsmässig kleines Thema wird zu reden geben. Die Regierung kündigte nämlich an, 80'000 Franken für die Unterstützung von Viehschauen streichen zu wollen . SVP, Mitte-EVP und FDP haben Widerstand angekündigt.

Die Finanzkommission hatte den AFP einstimmig genehmigt. In den Voten dürfte es unter anderem um die Situation der Spitäler gehen, die für die Kommission das grösste finanzielle Risiko darstellen.

Ein zentrales Thema der Februarsession ist jeweils der Aufgaben- und Finanzplan (AFP), der zeigt, in welche Richtung sich der Staatshaushalt entwickeln könnte. Prognostiziert sind für die kommenden Jahre hohe Defizite von bis zu 182 Millionen, die bis 2027 auf noch 48 Millionen Franken sinken sollen.

Etwas gesehen? Melde dich via Whatsapp.

Bereits eine längere Vorgeschichte hat das überarbeitete Polizeigesetz. Die Vorlage war in der Junisession 2023 zur Überarbeitung an die Regierung zurückgewiesen worden. Nun liegt die neue Fassung vor. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Anträgen der vorberatenden Kommission, in denen Präzisierungen verlangt werden.

Zwei Artikel, die die Regierung neu in die Vorlage aufgenommen hat, sollen zurückgewiesen werden. Es geht darin um die Einführung der automatisierten Fahrzeugfahndung sowie um die Verteilung der Kosten für Polizeieinsätze bei unbewilligten Kundgebungen. Kommt der Antrag durch, wird sich nach den Regierungsratswahlen eine neue Führung im Departement für Sicherheit und Justiz mit dem Thema beschäftigen müssen.