Darum kommt Uber nicht nach St.Gallen

Was man in Zürich, Winterthur, Zug, Baden, Basel, Lausanne, Genf und Luzern machen kann, geht nicht in St.Gallen: Ein Uber-Taxi per App bestellen. Der Fahrdienst wird nicht in St.Gallen angeboten, obwohl sich das mindestens 1000 Leute wünschen würden. So viele nämlich, öffnen jede Woche die Uber-App, um zu prüfen, ob der Fahrdienst in St.Gallen verfügbar ist, schreibt das St.Galler Tagblatt.

Die Nachfrage wäre also da, nur das Angebot fehlt weiterhin aus mehreren Gründen:

1. Es mangelt an Fahrer

Die Sprecherin von Uber sagt im Tagblatt, man müsse vor dem Start in einer neuen Stadt erst sicherstellen, dass man einen zuverlässigen Service anbieten kann. Übersetzt heisst das, dass es in St.Gallen an Fahrern mangelt. Diese werden wohl durch das St.Galler Taxi-Reglement abgeschreckt.

2. Das Taxi-Reglement von 1995 ist eine zu grosse Hürde

Um in der Schweiz Uber-Chauffeur zu werden, muss man eine Bewilligung für den berufsmässigen Personentransport und über einen Fahrtenschreiber verfügen. St.Gallen verlangt aber noch mehr: Das Taxi-Reglement von 1995 fordert von den Fahrern ausreichend Deutschkenntnisse sowie gute Kenntnisse der Stadt und der Vorschriften im Taxiwesen. Da dies eine grosse Hürde ist, geht Uber davon aus, dass man rund um St.Gallen nicht genügend Fahrer finden würde.

3. St.Galler Taxiunternehmen wollen Uber nicht

Während Zürcher Taxiunternehmen ihren Fahrern erlaubt, ihren Fahrdienst bei wenig Frequenz über Uber anzubieten, ist Uber in St.Gallen alles andere als willkommen. Nur kleine St.Galler Taxianbieter sagen hinter vorgehaltener Hand, dass sie auch für Uber fahren würden.

Für Hanspeter Feiss, Geschäftsführer von Sprenger Taxi, käme das nicht in Frage. «Für die Taxibranche ist es in meinen Augen ein Segen, dass Uber vorerst nicht nach St.Gallen kommt», sagt er im Tagblatt. «Die Vermischung von Uber und der normalen Taxibranche bringt den Markt durcheinander.»