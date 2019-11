Skibus soll auch Unterwasser und Alt St.Johann bedienen

Bezüglich Skibus wird es in Wildhaus keine Veränderungen geben. Dieser fährt immer noch in derselben Frequenz und dieselben Strecken. «Der Skibus ist beispielsweise essenziell für das Reka-Feriendorf. Deshalb gibt es dort keine Einschränkungen», sagt Jürg Schustereit von den Wildhaus Bergbahnen. Die Toggenburg Bergbahnen sind gemäss Alex Singenberger aktuell noch im Gespräch mit der Gemeinde: «Der Skibus, der von der Gemeinde mitfinanziert wird, bedient nur Wildhaus. Die Stationen Unterwasser und Alt St.Johann werden ausgelassen. Die Gäste stören sich daran.» Deshalb versuche man hier mit der Gemeinde eine Lösung zu finden.

Preisanpassungen auf beiden Seiten

Da es in diesem Winter zwei Pisten weniger gibt, wurden die Preise sowohl am Chäserrugg als auch in Wildhaus angepasst. «Die Ticketpreise wurden stark reduziert», sagt der Wildhauser Marketingleiter. Vor allem die Angebote für Familien hätten sich gegenüber dem Vorjahr verändert. «Die Familien sind diejenigen, die eher bereit sind, in einem kleineren Skigebiet zu fahren. Gruppen könnten abspringen und sich ein grösseres Skigebiet suchen», sagt Schustereit.

Eine Tageskarte für einen Erwachsenen kostet in Wildhaus diesen Winter ohne jegliche Ermässigungen 55 Franken. In Unterwasser sind nur die Preise vom letzten Jahr auf der Webseite. Diese betrugen unter der Woche 59 und am Wochenende 62 Franken.