Ein blau-weisses Schild, so gross wie die Anschrift des Zoohauses selbst, prangt über dem Eingang des kleinen Geschäfts in Dietfurt. Vor der Zoohandlung stehen zwei Herren in Anzügen mit einem ledernen Aktenetui in der einen und einer Fernbedienung in der anderen Hand. «Sie machen Drohnenaufnahmen vom Gebäude», sagt Romy Rüegg das ungewohnte Bild vor der Zoohandlung erklärend. Die 74-Jährige verabschiedet sich gerade von einem Kunden, der sich einzelne Fische im Aussenbecken ansah.

Peter Rüegg hat sich zurückgezogen

«Wir versuchen möglichst viele Fische irgendwo unterzubringen», für alle könne aber niemals ein Plätzchen gefunden werden. Romy Schneiders Blick wandert über die vielen Aquarien im Innern der Zoohandlung. Auf einzelnen leuchtet rot eine Etikette, auf der mit weisser Schrift die Ziffern «50%» zu lesen sind. Peter Rüegg, der mit seiner Frau Romy das Geschäft führt, habe sich mittlerweile ganz zurück gezogen. «Er wird sich erst wieder mit dem Zoohaus beschäftigen, wenn wir eine Lösung gefunden haben.»