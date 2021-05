Noch immer liegt die abgestürzte Piper in mehr als 80 Metern Tiefe vor Staad im Bodensee. Am 18. Februar war das Kleinflugzeug mit sechs Plätzen im dichten Nebel beim Landeanflug auf den Flughafen Altenrhein abgestürzt, der Pilot überlebte auf beinahe wundersame Weise.

Neuer Versuch am Mittwoch

Auch wenn es vielleicht solche Überlegen gab, zerstreute der Kanton St.Gallen diese schnell. Das Flugzeug könne aus Umweltschutzgründen nicht im See bleiben, hiess es gegenüber FM1Today. Der zweite Bergungsversuch sollte frühestens Mitte April stattfinden.

Nun wird es sogar Mitte Mai. Nach dem missglückten ersten Versuch, der jedoch kein Schnellschuss gewesen sein soll, lässt man sich Zeit. Mitte Mai soll es klappen. Dabei helfen auch die Erkenntnisse aus dem ersten Versuch.

Vorarbeiten bereits erledigt

So wird die Bergung nicht mehr innerhalb eines Tages durchgeführt. Gewisse Vorarbeiten wurden schon geleistet. Bereits am 29. April befestigen Taucher die Gurten an den Tragflächen des Flugzeugs und befestigten das Lastenseil in einer Tiefe von rund 50 Metern am Bojenseil. «Damit verringern sich die Tiefe und die Dauer des Tauchganges stark, was ein grosser Vorteil ist», schreibt die Kantonspolizei.