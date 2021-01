Im Jahr 2020 kamen in der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland 932 Babys zur Welt: 914 in Grabs und 18 in Walenstadt (hier wurde die Geburtenstation Ende Januar 2020 geschlossen). Damit liegt die Geburtenzahl in Grabs deutlich über jener des Jahres 2019 mit 807 Geburten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Neujahrsbaby der Region heisst Elena. Das Mädchen wurde am 1. Januar um 01:01 im Spital Grabs geboren.

(red.)