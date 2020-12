17 verschieden Käsesorten werden im kleinsten «Chääsladen» angeboten. Der Selbstbedienungsladen wurde am Donnerstag eröffnet und ist ein Projekt des Vereins ChääsWelt Toggenburg. «Heutzutage muss man auffallen, um bekannter zu werden», sagt Geschäftsleiter Christof Gasser zu TVO. «Mit dem kleinsten Käseladen haben wir etwas, das ganz sympathisch und einfach ist.»

Mit der kleinen Verkaufsstelle wolle man vor allem Aufmerksamkeit erlangen. «Käse ist etwas Wunderbares und wir haben so viel Vielfalt», so Gasser. Um genau zu sein: 200 Käsesorten gibt es im Toggenburg, so viele wie in kaum einer anderen Region.

(red.)