Zurzeit möge er «Die drei Fragezeichen» besonders gern, sagt Papa Gianfranco Salis über seinen Sohn Theo. Der 6-jährige Schüler aus Schmerikon liebt es, Geschichten anzuhören und sie selbst zu erzählen. Letzteres kann er so gut, dass er mit seinem Vater während des Lockdowns einen Podcast mit 36 Episoden aufgenommen hat. Bei «Theo erzählt» vermittelt der 6-Jährige Wissen über die Tierwelt an andere Kinder weiter.

Eine Idee, die im Lockdown entstanden ist

Es gebe keinen Abend, an dem der Bub ohne eine Geschichte ins Bett gehe. «Er ist schon fast süchtig nach Geschichten», sagt Gianfranco Salis und lacht. Während des Lockdowns suchte der Vater nach Ideen, etwas Sinnvolles mit seinen drei Kindern machen zu können. Da er selbst als Podcaster arbeitet, kam ihm die Idee, etwas mit seinem ältesten Sohn aufzunehmen. Dieser war sofort begeistert und hatte vorgeschlagen, etwas über Tiere zu machen, da er Tiere mag.

«Theo hätte gerne 40 bis 50 Episoden gemacht»

Mit seiner Mutter, die als Lehrerin arbeitet, bereitete sich der Schüler jeweils am Küchentisch auf seine Aufnahmen vor und eignete sich neues Wissen über die Tierwelt an. Theo bestimmte selbst, in welcher Reihenfolge und über welche Tiere er sprechen wollte. «Theo ist der Chef über den Podcast.» Am Abend nahm Vater Salis den Podcast dann auf und schnitt das Material, als der 6-Jährige bereits im Bett lag. «Die meisten Versprecher musste ich bei mir und nicht bei Theo herausschneiden.» In 150 Arbeitsstunden entstanden 36 Folgen «Theo erzählt». «Theo hätte sogar gerne 40 bis 50 Folgen über Tiere gemacht.»