«Der städtische Finanzhaushalt steht vor einer sehr angespannten Situation. Vor diesem Hintergrund hat sich der Stadtrat Massnahmen zur Entlastung des Budgets 2021 überlegt. Dort wurde das Kinderfest zum Thema», sagt der St.Galler Stadtrat Markus Buschor.

Petition fordert Grosszügigkeit

Seit am Dienstag bekannt wurde, dass der Stadtrat das nächstjährige Kinderfest streichen will, ist die Entrüstung in der Bevölkerung gross. Eine Online-Petition fordert nun Grosszügigkeit. «Das Kinderfest ist Teil der St.Galler Identität», sagt Stadtparlamentarierin Manuela Ronzani (SVP). «Es ist eine wichtige Tradition und ein Fest für alle. Wir sind nicht damit einverstanden, dass der Stadtrat dieses identitätsstiftende Projekt streicht.» Aus diesem Grund haben Manuela Ronzani und Michael Bernasconi (FDP) die Petition gestartet, die aktuell rund 900 Unterschriften zählt.

Wenig Verständnis von links bis rechts

Auch in der SP bringt man wenig Verständnis für die Absage des Kinderfests, aber auch für andere Sparmassnahmen des Stadtrates auf: «Im Bereich der Familien und Kinder gibt es neben der Absage des Kinderfests auch andere Massnahmen, welche sehr stossend sind», sagt der Präsident der SP St.Gallen, Peter Olibet.

Nächste Woche kommt das Thema Kinderfest in Form eines Vorstosses noch einmal auf den Tisch des Stadtrates. Zum vorläufigen Trost verspricht der Stadtrat für 2024 ein grosses Jubiläums-Kinderfest.

