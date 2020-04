«Das oberste Gebot ist die Gesundheit der Lernenden»

Der Bundesrat hat am 9. April entschieden, dass Lehrabgänger in diesem Sommer ihre praktischen Abschlussprüfungen absolvieren sollen. Theoretische Prüfungen wurden indes gestrichen. So soll gewährleistet werden, dass die jungen Leute optimal auf das Berufsleben vorbereitet sind. Doch die Durchführung der Prüfungen ist nur unter der Einhaltung der Hygienemassnahmen des Bundes möglich.

Erfahrungsnoten statt theoretischer Prüfungen

«Dem obersten Gebot, um die Gesundheit und Sicherheit der Lernenden besorgt zu sein, wird damit das notwendige Gewicht gegeben. So lässt sich auch der Wegfall der theoretischen Prüfungen erklären», sagt Bruno Müller, Leiter des St.Galler Amts für Berufsbildung. Die schulische Leistung der Lernenden wird anhand der Erfahrungsnoten bewertet. «Dies gibt ein faires Bild der Leistungen früherer Semester wieder.»

Noch vor zwei Wochen wurde angekündigt, dass eher die theoretischen als die praktischen Prüfungen stattfinden sollten. Der Richtungswechsel ist auf eine eigens für dieses Thema ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe zurückzuführen: «Der Vorschlag wurde von Organisationen der Arbeit, Vertretern der kantonalen Prüfungsorganisationen und Vertretern des Bundes erarbeitet. Der Bundesrat ist dem Vorschlag schlussendlich gefolgt», sagt Bruno Müller.

Kein Handicap auf dem Arbeitsmarkt

Auf dem Arbeitsmarkt solle das Wegfallen der theoretischen Abschlussprüfungen für die Lernenden keinen Nachteil darstellen: «Die Arbeitsmarktfähigkeit ist das Ziel eines jeden Berufsabschlusses. Lernende welche während der zwei, drei oder vier Jahren auf den Abschluss hinarbeiten und das eidgenössische Fähigkeitszeugnis als Ausweis Ihrer Arbeitsmarktfähigkeit erhalten, haben kein Handicap.» Die besonderen Umstände im Fähigkeitszeugnis zu vermerken, sei aktuell nicht geplant.