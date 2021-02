Zu Hause ist es doch am schönsten. Das gilt fast immer – aber eben auch schon sehr lange. Die Versuchung, sich mit einigen Personen zu treffen, macht immer wieder die Runde. Wehmütig denken wir an rauschende Homepartys zurück, mit 20, 30 oder noch mehr Personen.

Und trotz Verbot tauchen Gelegenheiten auf, eine solch illegale Party zu besuchen. Der Versuchung nachzugeben, kann einen jedoch teuer zu stehen kommen.

Ansteckung an Party

Nach einer festgestellten Ansteckung mit dem Coronavirus meldet sich das Contact Tracing. Damit dieses funktioniert, muss man natürlich wahrheitsgetreu Auskunft geben. Hat man nun eine Party mit einer verbotenen Anzahl Personen (das ist bei über fünf Leuten der Fall) besucht, gerät man in die moralische Zwickmühle.

Denn beichtet man dort seine Verfehlung, kann es teuer werden. «Der Kanton und die Kontrollbehörden stehen im konstanten Austausch. Widerhandlungen gegen die geltenden Vorschriften können mit Busse bestraft werden», schreibt Thomas Zuberbühler, Kommunikationschef der St.Galler Staatskanzlei.

Ähnlich klingt es im Kanton Thurgau. «Meldungen zu Regelverstössen werden dem Kantonsärztlichen Dienst übermittelt», heisst es auf Anfrage von FM1Today.

Bussenverordnung seit Februar

Die Auskünfte ans Contact Tracing können also an Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden. Der Bundesrat hat den Bussenkatalog für Vergehen erst am 27. Januar angepasst. Seit 1. Februar gibt es beispielsweise Ordnungsbussen zwischen 50 und 200 Franken – etwa für die Teilnahme oder die Durchführung von unzulässigen Veranstaltungen. Diese Verstösse werden neu als Straftaten aufgeführt.

Ob eine ehrliche Meldung über einen Verstoss gebüsst werden sollte, ist fraglich. Dies könnte zu mehr unwahren Angaben führen. Bereits heute sind die Ansteckungswege in vielen Fällen unbekannt. Man «vermutet» die meisten Ansteckungen im Freundeskreis und innerhalb der Familie.

Restaurantbesuche trotz Verbot

Mit Konsequenzen rechnen müssten nicht nur Besucher – sondern allenfalls auch die Gastgeber. Beispielsweise, wenn ein Restaurant die Türen für einen gemütlichen Abend öffnen würde.

«Gäbe es Hinweise auf widerrechtliches Verhalten – allenfalls auch durch das Contact Tracing –, würde dem unmittelbar nachgegangen. Hinweise auf mögliches Fehlverhalten gehen immer wieder mal von Seiten der Bevölkerung ein. Diesen wird selbstverständlich nachgegangen», schreibt Georg Amstutz, Kommunikationsverantwortlicher des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Die Szenarien hält Amstutz jedoch für unwahrscheinlich. Bars und Restaurants im Kanton würden sich weitestgehend an die Regeln halten. Das bestätigen auch die Polizeierfahrungen im Kanton St.Gallen.

«Wir erhalten manchmal Meldungen, dass in Restaurants trotz Verbot gegessen wird», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. «In der Regel stellt sich dann aber heraus, dass es sich um Familienmitglieder der Beizer im kleinen Kreis handelt.»

Denunziantentum nimmt ab

Ohnehin hätten sich die Meldungen an die Polizei wegen Corona-Verstössen mittlerweile eingependelt. Im Frühling vergangenen Jahres sei dies viel häufiger vorgekommen. Die Handhabung der Polizisten im Kanton habe sich, jetzt wo es einen Bussenkatalog gibt, nicht geändert. «Wir setzen immer noch auf Gespräche und versuchen primär, Lösungen mit den Leuten zu finden. Meist ist eine Busse nur das Mittel in einem Wiederholungsfall», sagt Krüsi.

Ob in einem Fall von einer Selbstanzeige beim Contact Tracing Gnade vor Recht gewährt wird, darf jedoch bezweifelt werden.

(thc/sk)