Das Schweizerkreuz ist im Vorlauf zum 1. August in der Schweiz omnipräsent, besonders in den Schweizer Städten. In der St.Galler Multergasse zum Beispiel hängt gefühlt jeden Meter ein grosses weisses Kreuz auf rotem Grund.

Dem Eidgenössischen Heimatporno entgegen stellt sich jedoch eine besondere Kreation ums Eck: Hoch über der Marktgasse hängt auch so eine Art Kreuz. Die Enden sind jedoch abgekantet, das Kreuz sieht unvollendet aus.

«Bei Wish bestellt?»

Handelt es sich dabei um einen Fehler? Zumindest stellt jemand auf der Internetplattform des St.Galler Stadtmelders diese Vermutung an.