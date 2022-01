«Das Steueramt St.Gallen will wirklich nur helfen, oder mit anderen Worten, es macht wirklich alles, um an euer Geld zu kommen», so endet der neue Werbespot des Steueramtes St.Gallen. Um die digitale Erneuerung der Steuererklärung im Kanton bekannt zu machen, setzt St.Gallen auf Humor und hat den Comedian Renato Kaiser engagiert. «Renato Kaiser setzt sich in Kurzvideos unterhaltsam und mit einer Prise Humor mit dem Thema Steuern auseinander und zeigt, wie einfach die elektronische Einreichung der Steuererklärung ist», heisst es in der Mitteilung des Kantons.

So sieht der neue Werbespot mit Renato Kaiser aus: