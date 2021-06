Das Szene Openair rückt mit dem neuen Line-Up heraus

Leoniden, Parov Stelar, Yung Hurn und viele mehr: Das Line-Up des Szene Openairs in Lustenau steht. Vor gerade mal drei Wochen haben die Veranstalter mit der Planung des Festivals begonnen. «Nach ein paar kurzen Nächten und unzähligen Telefonaten dürfen wir heute bereits das Tageslineup präsentieren», heisst es von Seiten der Veranstalter. Nicht nur das neue Line-Up sorgt für Freude, nein, ab Dienstag können nebst den Festivalpässen auch Tagespässe gekauft werden. Aber aufgepasst: Mehr als die Hälfte aller Tickets sind bereits weg. Es hat also, so lange es hat.