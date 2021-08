Dröhnende Bässe, fröhliche Gesichter und Menschen, die unbedingt wieder tanzen wollten: Der Daydance in der Militärkantine am Samstag erfüllte ein lange ersehntes Bedürfnis nach spontanen Treffen, Bier und Tanz.

«Es ist mein erster Daydance seit der Pandemie und seit dem ich Mutter geworden bin. Für mich war klar: Egal welches Wetter, ich komme. Es ist zwar speziell, dass man ohne Maske feiern darf, da fühlt man sich etwas nackt. Aber es macht mega Spass», sagt Eva aus St.Gallen.

Vier weitere Frauen sagten ähnliches: «Es ist herrlich, wieder untern Leuten zu sein. Zwar ist es nicht unsere erste Veranstaltung, aber der erste Daydance. Die Umstände mit testen und impfen sind zwar nicht optimal, aber das ist ja überall so. So wie jetzt sollte es immer sein: etwas los und ein Stück der normalen Welt», sagen die vier aus der Ostschweiz.

«Alle waren hungrig darauf»

Die Veranstalter Lukas Hofstetter und Manuel Moreno, die seit 2015 den Daydance «Au Revoir» organisieren, freuten sich sehr über die Durchführung, wenn auch unter speziellen Bedingungen. Im vergangenen Jahr haben die beiden darauf verzichtet. Die Gäste mussten – wie derzeit überall – genesen, getestet oder geimpft sein.

Dennoch: Nach der Zwangspause kam es gar nicht in Frage, die Veranstaltung wegen des Regens abzusagen. «Das Wetter war unterirdisch für einen Daydance, aber alle waren so hungrig darauf, dass sie dem Regen gerne trotzten. Wir hatten die beste Stimmung und sind sehr zufrieden - gerade auch weil wir sehen, wie happy die Leute sind. Das tut der Veranstalter-Seele gut», sagt Lukas Hofstetter.

In Zusammenarbeit mit Anna Tayler von der Militärkantine funktioniert dieser Event einwandfrei. «Uns ist immer wichtig, Locations mit viel Ambiente zu haben. Das finden wir hier», sagt Hofstetter. «Au Revoir» sollte im vergangenen Jahr erstmals am Openair St.Gallen stattfinden, man hofft nun auf 2022.

«Offen und kontaktfreudig»

Rund 600 Personen waren am Samstag im Garten der Militärkantine. «Es ist sehr ungewohnt mit so vielen Menschen, aber auch sehr schön. Der Regen hätte nicht sein müssen, aber es fühlt sich ein wenig an wie am Openair. Es ist schön, mal einen halben Tag an etwas anderes wie Corona zu denken», sagt Lars aus Schwellbrunn.

Es ging einigen so wie Lars. Jeremy Hendricks aus St.Gallen hat für jeden Daydance, der bislang stattgefunden hat, Tickets gekauft, dieser hier ist aber der erste, den er wirklich besucht. «Man kann sicher sein, dass man immer mit gleichgesinnten Menschen hier ist. Es ist toll, alle sind offen und kontaktfreudig, ein ganz eigener Vibe. Hier lerne ich viele neue Leute kennen, nicht so wie in Clubs», sagt Jeremy.

Die Bässe wummerten von nachmittags um zwei bis um 22 Uhr, weiter ging es dann noch im Kugl an der Afterparty. Die nächsten «Au Revoir's» finden am 18. September in der Lokremise und am 25. September in der Militärkantine statt.