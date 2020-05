Demonstration gegen Corona-Massnahmen aufgelöst

Am Samstagnachmittag haben circa 50 Personen am St.Galler Bahnhofplatz gegen die Massnahmen in der Corona-Krise demonstriert. Die Polizei löste die Demonstration nach rund 30 Minuten auf.

Um 14 Uhr versammelten sich die Demonstranten am Samstag auf dem Bahnhofplatz in St.Gallen. Rund 50 Personen protestierten gegen die Massnahmen des Bundes in der Corona-Krise. «Gesundheit braucht menschliche Umarmungen und Liebe, keine Zwangsimpfungen und Angst», steht beispielsweise auf dem T-Shirt einer Demonstrantin. Die Stadtpolizei St.Gallen liess die Demonstranten kurzzeitig gewähren - auch wenn Menschenansammlungen und Demonstrationen zurzeit verboten sind. «Die Stimmung war sehr positiv», sagt Klaus Mennel, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. «Wir mussten die Leute teilweise darauf hinweisen, dass sie den Abstand von zwei Metern einhalten. Bussen mussten wir aber keine verteilen.» Werbung Quelle: FM1Today Nach 25 Minuten war aber schluss auf dem St.Galler Bahnhofplatz. «Um 14.25 Uhr haben wir die Demonstranten dazu aufgerufen, den Platz zu verlassen. Dazu haben wir ihnen 10 Minuten Zeit gegeben», sagt Klaus Mennel. Diese Anweisung wurde durch Buhrufe quittiert. Trotzdem löste sich die Demonstration 10 Minuten später auf. Der Bahnhofplatz wurde daraufhin von der Polizei abgesperrt, sagt Klaus Mennel: «Wir ziehen uns nun auch zurück, werden aber weiterhin in der Stadt patrouillieren.» (red.)