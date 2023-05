Den «Güsel» für den guten Zweck entsorgen

In der Stadt St.Gallen gibt es über 400 sogenannte Unterflurcontainer (UFC), in denen der Kehrichtsack rund um die Uhr entsorgt werden kann. Nur genutzt werden sie noch zu wenig. Sechs Studierende der Fachhochschule Ost wollen nun dies nun gemeinsam mit der Entsorgung St.Gallen mit einem Pilotprojekt ändern.

Sack = Spende

Und zwar können St.Gallerinnen und St.Galler seit Montag mit ihrem Abfall etwas Gutes tun, wie Florian Fehr, Studierender an der Ost, auf Anfrage erklärt: «An fünf UFC-Standorten in der Stadt St.Gallen wird pro eingeworfener Sack eine Spende von 50 Rappen getätigt.» Das gesammelte Geld soll dann am Ende des Pilotversuchs am 31. Oktober wieder in die Kreislaufwirtschaft oder ähnliche Projekte investiert werden. Dazu lanciert die Entsorgung St.Gallen später in diesem Jahr noch einen Wettbewerb, bei dem die Bevölkerung Projekte einreichen kann.

Allerdings können nicht alle ihren Abfall an diesen Standorten entsorgen, da dafür eine Schliesskarte benötigt wird, sondern nur Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt, wie Fehr ausführt. Das hat laut Fehr einen einfachen Grund: Die Säcke können so gezählt werden.

«An den anderen Standorten ist es eine normale Klappe. Dort könnten wir die Säcke gar nicht zählen», sagt Florian Fehr. Anwohnende können bei der Entsorgung St.Gallen eine solche Karte bestellen. Aber auch wenn an den anderen Standorten keine Spende getätigt wird, wird mit dem Gang zum unterirdischen Container etwas Gutes getan.