Deponie bei Engelburg beschränkt Annahme von Aushubmaterial

Die Auffüllung der Deponie Tüfentobel ist so weit fortgeschritten, dass die Annahme von Abfällen beschränkt werden muss. Dies schrieb die Stadt St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung. Nur mit einer Beschränkung könne der Betrieb der Deponie bis zur geplanten Erweiterung aufrecht erhalten werden. Künftig werden pro Jahr noch maximal 140'000 Tonnen an unverschmutztem Aushubmaterial angenommen. 2023 wurden noch über 213'000 Tonnen dieses Materials angeliefert.