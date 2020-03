Der FCSG beantragt Kurzarbeit für das Team

Gerade eben lief es noch so gut für den FC St.Gallen: Er konnte sich nach über sieben Jahren wieder an die Tabellenspitze spielen. Doch die Siegesgefühle waren schnell wieder vorbei. Inmitten der Corona-Krise muss sich der Fussballclub nun mit der Lohnzahlung der Spieler, Trainer und Physios auseinandersetzen. Am Dienstag reicht der Club ein Kurzarbeitsgesuch beim Amt für Wirtschaft und Arbeit ein.

Das wurde erst jetzt möglich. Der Bundesrat hatte erst am Freitag verkündet, dass Kurzarbeit neu auch für temporäre Arbeitskräfte und befristete Arbeitsverträge möglich ist – somit auch für die Trainer, Spieler und Physios der ersten Mannschaft und von Future Champs Ostschweiz. Ralph Wüest, CFO der Event AG, wird das Gesuch beim Kanton einreichen.

Ab wann das Gesuch in Kraft tritt, ist noch unklar. Die Ämter wüssten laut Wüest nicht, ob es bereits ab dem Beginn der Zwangspause gilt oder erst ab Freitag, schreibt das Tagblatt. Da die Spieler bis Anfang April abwesend sind, müssen sie im Nachhinein ein schriftliches Einverständnis nachtragen. «Weil damit eine Lohneinbusse von 20 Prozent einhergeht, die das Amt als Obolus versteht, als Entgegenkommen», erklärt Ralph Wüest der Tageszeitung.