«Der Käufer bekommt nicht nur das Trikot, sondern tut auch etwas Gutes»

Die St.Galler First- und Secondhandboutique beherbergt momentan einen Fussball-Schatz: ein von Lionel Messi signiertes Argentinien-Trikot. Der Inhaber konnte das Sammlerstück per Zufall für einen vierstelligen Betrag erbeuten. Mittlerweile dürfte das Leibchen von «la Pulga» allerdings viel mehr Wert sein. Wie viel genau, das wird die Versteigerung zeigen. Den Gewinn will das Inhaberpaar aber nicht für sich behalten.

Quelle: FM1Today