In kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen im Kanton St.Gallen fehlt es an Personal und Platz – und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Obwohl Kantonsräte politisch Druck machen und das Gesundheitsdepartement das Problem kennt, passiert wenig. Viel zu wenig, findet Katrin Schulthess, Gemeinderätin und Co-Präsidentin der SP Grabs, Kantonsrätin und Case Managerin. Bereits 2021 hat sie dazu eine Dringliche Interpellation eingereicht.

Katrin Schulthess, seit ihrer Dringlichen Interpellation letztes Jahr ist nicht wirklich viel passiert. Verkennt der Kanton St.Gallen den Ernst der Lage?

Es zeichnet sich schon länger ein Engpass ab, schon lange vor Corona. Spezifische Angebote müssen den Betroffenen rasch zur Verfügung gestellt werden. Es kann nicht sein, dass seit 2018 eine Arbeitsgruppe ein Konzept erarbeitet, mit der Frage, mit welchen Massnahmen den Versorgungslücken entgegengetreten werden soll. Jetzt haben wir das Jahr 2022 plus Corona. Der Kanton hat es verschlafen, aktiv niederschwellige Angebote zu schaffen.

Das Problem wird zwar erkannt, das sieht man auch in der Interpellationsantwort. Aber was wurde bislang unternommen? Wenn es irgendwo brennt, dann holt man die Feuerwehr und bildet nicht erst eine Arbeitsgruppe, um zu diskutieren, was man jetzt machen könnte.

In der Regierungsantwort steht, dass der Kanton die Lage erst 2023 neu beurteilen will. Wie finden Sie das?

Das stösst mir auf, muss ich ehrlich sagen. Meiner Meinung nach muss man schneller reagieren. Das Thema wird vernachlässigt und in den Spitälern und Psychiatrien wird gespart wie verrückt. Wenn ich sehe, wie sich die Situation immer mehr zuspitzt, finde ich das nicht in Ordnung.

Der Kanton hat im Jahr 2021 einen jährlichen Betrag von 1,1 Millionen Franken für den Ausbau der Notfallversorgung gesprochen, aber das ist viel zu wenig. Ich denke, es bräuchte mehr Ressourcen, um die akute Lage in den Griff zu bekommen

Was pressiert jetzt am meisten?

Man sieht schon länger, dass man niederschwellige Angebote schaffen muss. Ich sehe grosses Potenzial in der intermediären, aufsuchenden Arbeit. Früherkennungshilfen in den Schulen und dem Bildungswesen wären wichtig – und das schon in der Oberstufe. Man wird nicht erst mit 18 Jahren krank, psychische Störungen zeigen sich bei Jugendlichen in dieser fragilen Lebensphase der Reifung.

Wie würden diese Angebote konkret aussehen?

Die Früherkennung könnte man relativ schnell ausbauen und auch Prävention ist ein grosses Thema. So könnte man Lehrpersonen für das Thema sensibilisieren. Man muss die Kinder und Jugendlichen früh abholen, damit es nicht zu einer chronischen Erkrankung kommt. Die Suizidrate bei Jugendlichen ist sehr hoch und muss uns aufhorchen lassen und zum Handeln zwingen.