Der Produzent hatte für die Waffenszene keine Bewilligung

«Ich wollte doch nur etwas Hollywood in die Schweiz bringen»

Wieso die Schiesserei-Szene während den Filmaufnahmen ausser Kontrolle geriet, kann sich auch heute, fast einen Monat nach dem Unfall, noch niemand erklären. Während der Filmproduzent Peter Organ (43) einen Fabrikationsfehler beim Knallpatronen-Hersteller vermutet, überprüft dies zurzeit die Staatsanwaltschaft St.Gallen. Fakt ist aber, drei Personen haben sich verletzt und die Filmszene hätte gar nicht stattfinden dürfen.

Schiesserei war nicht angemeldet

Der Filmdreh mit Waffen war weder bei der Kantonspolizei St.Gallen noch bei der Stadtverwaltung in Rapperswil-Jona angemeldet. «Gemäss Polizeireglement hätten die Verantwortlichen für den Filmdreh auf öffentlichem Grund aber eine Bewilligung gebraucht», sagt Beatrice Giger, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft St.Gallen. Die Filmszenen wurden teils auf öffentlichen Strassen, in der Nähe der Boomerang Bar, aufgenommen. «Das könnte für den Filmproduzenten Konsequenzen haben», so Giger.