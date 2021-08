Herr Jocham, am Sonntag ist GC zu Gast beim FC Widnau. Kribbelt es schon?

Kuno Jocham: Ja, langsam kribbelt es. Momentan wird es natürlich vor allem von Arbeit überschattet. Aber die Vorfreude ist da.

Welche Arbeiten stehen noch an?

Es ist ja noch nicht so lange her, dass wir dieses schöne Los bekommen haben. Dann kam die Ferienzeit, die meisten von uns waren weg, als wir das OK zusammenstellten. Mit der Festwirtschaft, der Sicherheit und so weiter braucht es schon viel Planung. Es gibt auf der Bau-Seite noch Aufwand. Dann auch mit der Gemeinde, dem Kanton und der Polizei, auch wegen dem Verkehr. Das sind alles Sachen, mit denen wir uns nicht grad täglich auseinandersetzen.