«Es herrscht weiterhin eher Spätsommer als Herbst», sagt Roger Perret, Meteorologe bei Meteonews, gegenüber FM1Today. Er präzisiert: «Ausser am Morgen.» Perret meint die Temperaturen, die in der Nacht und auch am Morgen relativ tief liegen. «Die Nächte sind klar und auch wieder länger. Die Temperaturen stürzen teilweise auf einstellige Werte ab.»